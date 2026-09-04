رويترز: سومو العراقية تسعى لشراء زيت الوقود

وأظهرت وثيقة وفقا لرويترز، ان "الشركة تسعى إلى شراء نحو 446250 طنا من الوقود المستخدم في الصناعة والنقل لتسليمه إلى ميناء ، مع تسليم الشحنة الأولى البالغة 40 ألف طن في موعد أقصاه 15 أيلول".ويحل الموعد النهائي لتقديم العروض في ‌السابع ⁠من أيلول، على أن تظل سارية لمدة 20 يوما.ولم ترد شركة بعد على طلب رويترز للتعليق خارج ساعات العمل.وفي تموز، ⁠سعت سومو إلى شراء زيت وقود للتسليم بين آب وأيلول، وعزت مصادر تجارية الطلب على ⁠الاستيراد إلى نقص الشحنات من الموردين الآخرين.وكان قد بدأ تشغيل مصفاة ⁠الجديدة في عام 2023، وعرض بيع شحنات بعقود محددة الأجل في أوائل هذا العام.