ارتفاع جديد بأسعار الذهب في بغداد

وسجلت أسعار الذهب في أسواق الجملة بشارع النهر صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي 970 ألف دينار، وسعر الشراء 966 ألفاً، بعد أن كان قد سجل يوم أمس الأربعاء 945 ألف دينار للمثقال.فيما سجل سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي 940 ألف دينار، وبلغ سعر الشراء 936 ألف دينار.وفيما يخص أسعار التجزئة في محال الصاغة، تراوح سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 بين 975 ألفاً و980 ألف دينار، فيما تراوح سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 940 ألفاً و950 ألف دينار.