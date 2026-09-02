انخفاض أسعار الذهب المحلي والأجنبي في بغداد

وسجلت أسعار الذهب في أسواق الجملة بشارع النهر في ، صباح اليوم، سعر بيع المثقال الواحد من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي عيار 21 عند 945 ألف دينار، وسعر الشراء 941 ألف دينار، بعدما سجل أمس الثلاثاء 960 ألف دينار.وبلغ سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي 915 ألف دينار، فيما بلغ سعر الشراء 911 ألف دينار.أما في محال الصاغة، فتراوح سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 بين 945 و955 ألف دينار، فيما تراوح سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 915 و925 ألف دينار.