ارتفاع جديد في أسعار صرف الدولار أمام الدينار ببغداد

– اقتصاد



سجلت أسعار صرف الدولار الأمريكي ارتفاعاً جديداً أمام الدينار العراقي، صباح اليوم الأربعاء، في أسواق العاصمة .

وارتفعت أسعار الدولار في بورصتي الكفاح والحارثية المركزيتين ببغداد لتسجل 154,500 دينار مقابل كل 100 دولار، بعد أن سجلت يوم أمس الثلاثاء 154,250 ديناراً.



كما ارتفعت أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في ، إذ بلغ سعر البيع 155,000 دينار مقابل 100 دولار، فيما سجل سعر الشراء 154,000 دينار مقابل كل 100 دولار.