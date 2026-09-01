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المحلي والمستورد يلامسان المليون دينار.. أسعار جديدة للذهب في العراق
اقتصاد
2026-09-01 | 05:17
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
744 شوهد
السومرية نيوز
– اقتصادي
ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، في السوق العراقية ليلامس المليون دينار.
وبلغ سعر مثقال الذهب الخليجي عيار 21 في محال الصاغة، بين 960 و970 ألف دينار.
فيما تراوح سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 930 و940 ألف دينار.
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