انخفاض أسعار الذهب في الأسواق المحلية ببغداد

وسجلت أسعار الذهب في أسواق الجملة بشارع النهر صباح اليوم سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي 965 ألف دينار، وسعر الشراء 961 ألفاً، فيما سجل يوم أمس الأحد 970 ألف دينار.فيما سجل سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي 935 ألف دينار، وبلغ سعر الشراء 931 ألف دينار.وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 تراوح بين 965 ألفاً و975 ألف دينار، فيما تراوح سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 935 ألفاً و945 ألف دينار.