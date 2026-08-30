ارتفاع أسعار النفط بعد قصف جزيرة لارك الإيرانية

ارتفعت أسعار النفط أكثر من 2% بعد قصف أمريكي طال الإيرانية.

وقالت وكالة "رويترز"، "أسعار النفط تصعد بأكثر من 2% بعد قصف القوات الأمريكية لجزيرة لارك الإيرانية في ".

وكان مسؤول أمريكي كشف، الأحد، عن قصف راجمتي صواريخ للحرس الثوري الإيراني في جنوب ، فيما توعد الإيراني، الأحد، بالرد على قصف جزيرة لارك جنوبي إيران.