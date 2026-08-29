الذهب يبدأ الأسبوع على انخفاض كبير في الأسواق العراقية

وسجل سعر سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل 940 الف دينار، في بلغ سعر الشراء 936 الف دينار.وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 تراوح بين 970 و980 الف دينار.وتواصل أسعار الذهب العالمية ارتفاعها القياسي، في ظل تزايد ثقة المستثمرين في إقدام الفدرالي الأميركي على خفض الفائدة في سبتمبر، فضلا عن تزايد حالة عدم اليقين الاقتصادي والجيوسياسي، إلى جانب توقعات بخفض أسعار الفائدة الأميركية.