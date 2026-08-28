– اقتصاد



كشف موقع "الحرة"، في تقرير له، عن وضع أمام اختبار معقد في علاقاته بين وطهران، عقب إعلان الأمريكية حزمة عقوبات على ضمن حملة "عملية النبذ الاقتصادي"، والتلويح بعقوبات ثانوية على أي طرف يواصل التعامل المالي معها.

مصدر في ، ، قوله إن " ستلتزم بحزمة العقوبات، لكنها تسعى في الوقت نفسه إلى تجنيب نفسها أي تأثيرات"، مشيراً إلى أن أوصى مستشاريه الماليين ووزراء الكهرباء والمالية والنفط بضرورة إيجاد حلول عاجلة أو الذهاب لطلب استثناء رسمي من .



وأوضح تقرير الحرة أن العقوبات الجديدة استهدفت 5 قطاعات شملت الأصول الرقمية، التكنولوجيا، الذهب، الطيران، والشحن، إضافة إلى 60 شخصاً وكياناً وسفينة، مع تعليق تراخيص عامة كانت تسمح ببعض التحويلات المالية المرتبطة بطهران.



ونقل التقرير عن مصدر في "الإطار التنسيقي" أن بعض قادة الفصائل يعتقدون أن هذه العقوبات تهدف لقطع العلاقات الاقتصادية بين الفصائل وإيران، وتُعد مقدمة لفرض عقوبات على شخصيات عراقية، مذكّراً بحملة "الغضب الاقتصادي" في مايو الماضي التي شملت مسؤولاً نفطياً عراقياً وقيادات مرتبطة بفصائل مسلحة.



من جهته، كشف المستشار المالي لرئيس الوزراء، ، أن لا يملك علاقات مصرفية رسمية مع منذ بدء الحصار الأمريكي عام 2011 أو 2012، مبيناً أن التجارة السلعية الحدودية عبر الشريط الممتد لنحو 1400 كيلومتر، إضافة لزيارات ملايين الزوار، يمكن تعويضها من أسواق أخرى. ونقل الموقع عن، قوله إن " ستلتزم بحزمة العقوبات، لكنها تسعى في الوقت نفسه إلى تجنيب نفسها أي تأثيرات"، مشيراً إلى أن أوصى مستشاريه الماليين ووزراء الكهرباء والمالية والنفط بضرورة إيجاد حلول عاجلة أو الذهاب لطلب استثناء رسمي من .وأوضحأن العقوبات الجديدة استهدفت 5 قطاعات شملت الأصول الرقمية، التكنولوجيا، الذهب، الطيران، والشحن، إضافة إلى 60 شخصاً وكياناً وسفينة، مع تعليق تراخيص عامة كانت تسمح ببعض التحويلات المالية المرتبطة بطهران.ونقل التقرير عنأن بعض قادة الفصائل يعتقدون أن هذه العقوبات تهدف لقطع العلاقات الاقتصادية بين الفصائل وإيران، وتُعد مقدمة لفرض عقوبات على شخصيات عراقية، مذكّراً بحملة "الغضب الاقتصادي" في مايو الماضي التي شملت مسؤولاً نفطياً عراقياً وقيادات مرتبطة بفصائل مسلحة.من جهته، كشف، أن لا يملك علاقات مصرفية رسمية مع منذ بدء الحصار الأمريكي عام 2011 أو 2012، مبيناً أن التجارة السلعية الحدودية عبر الشريط الممتد لنحو 1400 كيلومتر، إضافة لزيارات ملايين الزوار، يمكن تعويضها من أسواق أخرى.

لكنه شدد على أن "ملف الغاز يمثل الأولوية رقم واحد" لعدم وجود بديل محلي أو بنى تحتية لمعالجة الغاز المصاحب، بالرغم من توقف الإمدادات الإيرانية بالكامل وتجديد الاستثناءات الأمريكية 23 مرة قبل إنهائها في مارس 2025.

بدوره، أعرب مسؤول في وزارة الكهرباء، عن مخاوفه من انقطاع الغاز، واصفاً الملف بأنه سياسي قد يؤثر على استقرار حكومة الزيدي.



فيما صرّح رئيس مركز التفكير السياسي، ، بأن العراق يُعد الأكثر عرضة للتأثر بهذه العقوبات إلى جانب وروسيا وتركيا والهند، بعدما بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين أكثر من 10 مليارات دولار عام 2025.



ونبّه الشمري إلى وجود مراكز اقتصادية ومصرفية تابعة لإيران داخل العراق للالتفاف على العقوبات، ما يضع في موقف محرج ينتهي بخيارين أحلاهما مرّ: إما الامتثال التام مع تحمّل نقص الطاقة والسلع، أو عدم الامتثال والمخاطرة بعقوبات أمريكية ثانوية.