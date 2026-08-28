بعد الموقف العراقي والانسحاب الإماراتي.. فنزويلا تدرس الخروج من "أوبك"

وتأتي هذه التحركات في وقت تراجع فيه الثقل النفطي لفنزويلا داخل أسواق بوضوح، إثر سنوات من العقوبات الاقتصادية والاضطرابات الداخلية التي هبطت بمعدلات إنتاجها إلى أقل من نصف المستويات المسجلة قبل نحو عقد، إلى جانب صعود منافسين جدد وتزايد الإمدادات من نفط الصخر الزيتي والاكتشافات العملاقة في غيانا والبرازيل.ويرى مراقبون اقتصاديون أن إقدام على خطوة المغادرة سيعزز المخاوف بشأن تماسك المنظمة وقدرتها الاستراتيجية على ضبط وتوازن أسعار النفط، لا سيما أنها تأتي في أعقاب انسحاب دولة الإمارات قبل أشهر، وتصاعد موجة الانتقادات من أعضاء آخرين، من بينهم ، مما يضع مستقبل تحالف "أوبك+" أمام اختبارات كبرى.يُشار إلى أن فنزويلا تُعد إحدى الدول الخمس المؤسسة لمنظمة " " عند إطلاقها في عام 1960، كما لعبت دوراً محورياً في صياغة وتأسيس تحالف "أوبك+" مع عام 2016.