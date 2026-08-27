فوق المليون.. تحديث جديد لأسعار الذهب في العراق

وسجل سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل 965 ألف دينار، وبلغ سعر الشراء 961 ألف دينار.وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 تراوح بين 995 ألف دينار و1005 مليون دينار.وتواصل أسعار الذهب العالمية ارتفاعها القياسي، في ظل تزايد ثقة المستثمرين في إقدام الفدرالي الأميركي على خفض الفائدة في سبتمبر، فضلا عن تزايد حالة عدم اليقين الاقتصادي والجيوسياسي، إلى جانب توقعات بخفض أسعار الفائدة الأميركية.