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مخزونات النفط الخام الأمريكية ترتفع بشكل طفيف
اقتصاد
2026-08-26 | 14:35
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
روسيا اليوم
45 شوهد
قالت
إدارة معلومات الطاقة الأمريكية
، اليوم الأربعاء، إن مخزونات النفط الخام في
الولايات المتحدة
ارتفعت بشكل طفيف خلال الأسبوع الماضي، في حين تراجعت مخزونات البنزين ومشتقات النفط.
وأوضحت الإدارة أن مخزونات الخام زادت بنحو 95 ألف برميل لتصل إلى 428.9 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 21 أغسطس، مقابل توقعات محللين في استطلاع لوكالة "رويترز" بارتفاع قدره 597 ألف برميل.
كما ارتفعت مخزونات الخام في
مركز التوزيع
بمدينة كاشينج في ولاية أوكلاهوما بنحو 1.2 مليون برميل خلال الأسبوع.
وأشارت
إدارة معلومات الطاقة
إلى أن استهلاك الخام في
المصافي
انخفض بمقدار ألفي برميل يوميا خلال الأسبوع، في حين ارتفعت معدلات تشغيل المصافي 0.2 نقطة مئوية إلى 97.4%.
وفي المقابل، انخفضت مخزونات البنزين الأمريكية 2.5 مليون برميل إلى 206.8 مليون برميل، متجاوزة توقعات المحللين في استطلاع "رويترز"، التي أشارت إلى انخفاض قدره 700 ألف برميل.
كما تراجعت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل
الديزل
وزيت التدفئة، بمقدار 2.2 مليون برميل إلى 103.4 مليون برميل، مقارنة مع توقعات بانخفاض قدره 1.6 مليون برميل.
وأضافت إدارة معلومات الطاقة أن صافي واردات
الولايات المتحدة
من النفط الخام تراجع خلال الأسبوع الماضي بمقدار 161 ألف برميل يوميا.
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