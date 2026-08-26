مخزونات النفط الخام الأمريكية ترتفع بشكل طفيف

وأوضحت الإدارة أن مخزونات الخام زادت بنحو 95 ألف برميل لتصل إلى 428.9 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 21 أغسطس، مقابل توقعات محللين في استطلاع لوكالة "رويترز" بارتفاع قدره 597 ألف برميل.كما ارتفعت مخزونات الخام في بمدينة كاشينج في ولاية أوكلاهوما بنحو 1.2 مليون برميل خلال الأسبوع.وأشارت إلى أن استهلاك الخام في انخفض بمقدار ألفي برميل يوميا خلال الأسبوع، في حين ارتفعت معدلات تشغيل المصافي 0.2 نقطة مئوية إلى 97.4%.وفي المقابل، انخفضت مخزونات البنزين الأمريكية 2.5 مليون برميل إلى 206.8 مليون برميل، متجاوزة توقعات المحللين في استطلاع "رويترز"، التي أشارت إلى انخفاض قدره 700 ألف برميل.كما تراجعت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل وزيت التدفئة، بمقدار 2.2 مليون برميل إلى 103.4 مليون برميل، مقارنة مع توقعات بانخفاض قدره 1.6 مليون برميل.وأضافت إدارة معلومات الطاقة أن صافي واردات من النفط الخام تراجع خلال الأسبوع الماضي بمقدار 161 ألف برميل يوميا.