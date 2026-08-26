بعبور 20 ناقلة.. صور الأقمار الصناعية ترصد عودة النشاط النفطي بموانئ البصرة

وأكد ، في منشور له على منصة " "، أن هذه التحركات جاءت بفضل إعادة ضبط أمن الملاحة عبر ، بالتزامن مع عبور 20 ناقلة وتحميل نحو 10 ملايين برميل يومياً، مبيناً أن هذه التطورات تعكس تحسناً واضحاً في حركة الملاحة وجاهزية شركات الشحن والمشترين للعودة إلى المياه العراقية.ونفى الهاشمي صحة الشائعات المتداولة حول دفع رسوم عبور لأي دولة، مؤكداً أن "دخول السفن لتحميل النفط العراقي جاء نتيجة إعادة ضبط الأمن البحري وتوفير الظروف المناسبة للشركات لإرسال سفنها دون مخاوف من التعرض لهجمات، وليس نتيجة تسديد أي رسوم مالية كما أُشيع مؤخراً".