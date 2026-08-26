الحلبوسي والساري يبحثان آليات إعداد مشروع موازنة 2027

بحث رئيس ، ووزير المالية آليات إعداد مشروع الموازنة لعام 2027.

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وقال مكتب في بيان، "استقبل رئيس السيد ، اليوم الأربعاء، وزيرَ المالية السيد ".

وناقش اللقاء وفق البيان "عدداً من المواضيع التي تخصُّ عمل الوزارة، وآليات إعداد مشروع الموازنة العامَّة الاتحادية لعام 2027".