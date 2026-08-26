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البنك المركزي يحسم جدل طباعة عملة جديدة محذوفة الأصفار
اقتصاد
2026-08-26 | 09:26
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
1,460 شوهد
نفى
البنك المركزي العراقي
، اليوم الأربعاء، طباعة كميات من العملة العراقية الجديدة محذوفة الأصفار.
وذكر بيان للمركزي العراقي، إنه "تابع ما تداولته بعض وسائل الإعلام من أخبار وتصريحاتٍ بشأن قيام البنك بطباعة كميات من العملة العراقية الجديدة محذوفة الأصفار، تمهيدًا لطرحها للتداول"، مؤكداً أن "هذه الأخبار لا تستند إلى أي مصدر رسمي، وننفي قيام البنك بطباعة عملة عراقية جديدة محذوفة الأصفار".
وأضاف أن "أي مشروع مستقبلي يتعلق بإعادة هيكلة فئات العملة أو حذف الأصفار- في حال اتخاذ قرار رسمي بهذا الشأن- سيخضع لمراحل قانونية وتنظيمية وفنية متعددة، وسيعلن عنها في حال إقرارها عبر القنوات الرسمية للبنك ووسائل الإعلام المختلفة، مع تحديد الفترة الانتقالية المناسبة التي تتيح للمواطنين والمصارف والمؤسسات استبدال العملة بصورة آمنة ومنظَّمة؛ لضمان الحِفاظ الكامل على الحقوق والالتزامات المالية للجميع".
ودعا
البنك المركزي العراقي
، المواطنين ووسائل الإعلام إلى "اعتماد بياناته وقنواته الرسمية حصرًا للحصول على المعلومات المتعلقة بالسياسة النقدية، وعدم الاعتماد على الأخبار أو الأرقام والمعلومات غير الموثقة، لما قد يترتب على تداولها من إرباك أو إضرار بالمصالح المالية للمواطنين".
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