مع إغلاق التداولات.. سعر جديد للدولار في العراق

انخفضت أسعار صرف الدولار الأميركي امام الدينار العراقي، مساء الأربعاء، في أسواق العاصمة وأربيل، مع إغلاق التداولات.



سعر البيع: 154,500 دينار مقابل 100 دولار

سعر الشراء: 153,500 دينار مقابل 100 دولار.





سعر البيع: 153,950 ديناراً لكل 100 دولار

سعر الشراء: 153,900 دينار مقابل 100 دولار.

سعر البيع: 154,500 دينار مقابل 100 دولارسعر الشراء: 153,500 دينار مقابل 100 دولار.سعر البيع: 153,950 ديناراً لكل 100 دولارسعر الشراء: 153,900 دينار مقابل 100 دولار.