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المصرف العراقي للتجارة: دعم القطاع الخاص وتمويل المشاريع الحيوية أولوية المرحلة المقبلة
اقتصاد
2026-08-26 | 11:47
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
95 شوهد
السومرية نيوز
– اقتصادي
أكد مدير
المصرف العراقي للتجارة
علي
عبد الرضا
العلوان، أن أولوية المرحلة المقبلة ستكون دعم القطاع الخاص وتمويل المشاريع الحيوية.
وقال المصرف، في بيان ورد لـ
السومرية نيوز
، إن "المصرف عقد جلسة حوارية بحضور رئيس المصرف علي
عبد الرضا
العلوان وعدد من الصحفيين والإعلاميين والخبراء الاقتصاديين والأكاديميين؛ لمناقشة عدد من الملفات المصرفية والاقتصادية وتعزيز التعاون بين المصرف والمؤسسات الإعلامية".
وأكد العلوان- خلال الجلسة- "أهمية بناء علاقة فاعلة ومستمرة مع وسائل الإعلام باعتبارها شريكًا أساسيًا في دعم المؤسسات الوطنية ونقل المعلومات المصرفية إلى المواطنين بصورة واضحة وشفافة"، مؤكدًا أن "المصرف منفتح على الإعلام ومستعد لتزويده بالمعلومات المتاحة مع الالتزام بالضوابط القانونية وسرية بيانات الزبائن".
وشهدت الجلسة طرح عدد من الملاحظات والمقترحات من بينها الحاجة إلى زيادة عدد فروع المصرف في المحافظات وفتح فروع إضافية في جانبي
الكرخ
والرصافة
في
بغداد
بما يسهم في تخفيف الزحام وتسهيل تقديم الخدمات للمواطنين.
كما ناقش الحاضرون- بحسب البيان- أهمية الزيارات الميدانية للإعلاميين إلى مواقع عمل المصرف، للاطلاع بشكل مباشر على طبيعة الخدمات والإجراءات المصرفية ونقل الصورة الحقيقية إلى الجمهور.
وفي الجانب الاقتصادي أكد رئيس المصرف أن "دعم القطاع الخاص يمثل أحد المحاور المهمة في المرحلة المقبلة"، مشيرًا إلى إمكانية إسهام المصرف في تمويل المشاريع الحيوية من خلال آليات الضمانات السيادية التي توفرها الجهات الحكومية المعنية، مبينًا أن دور "المصرف يمكن أن يكون وسيطًا ومنسقًا بين المستثمرين والجهات الحكومية والمالية والمصرفية".
وأشار العلوان إلى أن "المصرف يستقبل مختلف أنواع الحسابات والخدمات المصرفية للأفراد والشركات" مؤكدًا "حرص الإدارة على تسهيل الإجراءات ضمن الأطر القانونية والتعليمات النافذة".
وأكد العلوان أن "المرحلة المقبلة ستشهد العمل على تطوير أداء المصرف وتعزيز خدماته"، مشيرًا إلى أن "خطته تبدأ من اليوم وأن نتائجها ستظهر بشكل تدريجي خلال الأشهر المقبلة".
وفي ختام الجلسة، أكد رئيس المصرف "استعداد الإدارة لمواصلة التواصل مع وسائل الإعلام وعقد جلسات مماثلة مستقبلًا بما يسهم في تعزيز الثقة وتقديم المعلومات المتاحة بصورة مهنية وشفافة".
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