الدولار يرتفع من جديد.. الاسعار تعود الى سابق عهدها

– اقتصادي

ارتفعت اسعار صرف الدولار امام الدينار في التعاملات الصباحية لليوم الخميس.

وبلغت اسعار صرف الدولار في محال الصيرفة بالأسواق المحلية 155000 دينار مقابل كل 100 دولار.

بينما سجل سعر الشراء 154000 دينار.