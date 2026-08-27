المالية بشأن مشروع موازنة 2027: سيقدم ضمن التوقيتات

أعلن وزير المالية ، الخميس، أن مشروع موازنة 2027 سيقدم لمجلس الوزراء ضمن التوقيتات المحددة.

وقالت الوزارة في بيان، "ترأس وزير المالية ، اليوم الخميس، اجتماعاً موسعاً للجان إعداد مشروع موازنة البرامج والأداء، بحضور أعضاء من ولجان نيابية أخرى، إلى جانب ممثلين عن وزارة الكهرباء ومحافظتي وصلاح الدين، وعدد من المؤسسات الحكومية".

واطلع الوزير وفق البيان على "تقرير بشأن سير العمل في إعداد مشروع الموازنة، ومراحل الإنجاز والمتطلبات المتبقية لاستكمالها"، كما استمع المجتمعون، عبر دائرة تلفزيونية، إلى آراء وملاحظات خبراء ماليين عراقيين خارج البلاد، فيما شهد الاجتماع مداخلات من النواب وممثلي الجهات المشاركة، تناولت مراحل الإنجاز ومتطلبات استكمال مشروع موازنة البرامج والتحديات المرتبطة بتطبيقها.

وأشاد الوزير بـ"جهود اللجان والفرق العاملة في إعداد المشروع"، مؤكداً أهمية مواصلة العمل والتنسيق بين جميع الجهات المعنية لإنجاز الموازنة وفق منهجية رصينة.

وأضاف أن "مشروع الموازنة سيقدم إلى ضمن التوقيتات المحددة"، مشدداً على أن يتجه نحو إقرار أول موازنة للبرامج والأداء تربط تخصيص الموارد بالبرامج والنتائج، بما يمثل تحولاً في إدارة الإنفاق العام.