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البنك المركزي يحجز أموال 12 شخصية سياسية بارزة
اقتصاد
2026-08-28 | 14:58
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
1,942 شوهد
قرر
البنك المركزي العراقي
، حجز أموال 12 شخصية سياسية وبارزة، على خلفية قضايا تتعلق بمكافحة الفساد.
وبحسب وثائق رسمية، وجّه البنك المركزي المصارف والمؤسسات المالية والجهات المعنية بحجز الأموال المنقولة وغير المنقولة للمذكورين، استناداً إلى قرار قضائي صادر عن قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية.
وتضم القائمة المستشار السابق لرئيس الوزراء
إبراهيم الصميدعي
، إلى جانب النواب
بهاء النوري
،
زياد الجنابي
،
عبد الرحمن
الخالد،
محمد فرمان
الجبوري
، هند
العباسي
،
بشرى القيسي
،
مضر الكروي
،
مثنى السامرائي
، أشواق الجبوري،
عالية نصيف
، ومحمد
سعدون
الصيهود.
وطالب البنك المركزي المصارف بمفاتحة الجهة القضائية المختصة فور العثور على أرصدة تعود لأي من المشمولين بقرار الحجز.
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