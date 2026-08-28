البنك المركزي يحجز أموال 12 شخصية سياسية بارزة

وبحسب وثائق رسمية، وجّه البنك المركزي المصارف والمؤسسات المالية والجهات المعنية بحجز الأموال المنقولة وغير المنقولة للمذكورين، استناداً إلى قرار قضائي صادر عن قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية.وتضم القائمة المستشار السابق لرئيس الوزراء ، إلى جانب النواب ، ، الخالد، ، هند ، ، ، ، أشواق الجبوري، ، ومحمد الصيهود.وطالب البنك المركزي المصارف بمفاتحة الجهة القضائية المختصة فور العثور على أرصدة تعود لأي من المشمولين بقرار الحجز.