لمدة عام.. مبادرة لرفع التبادل السياحي بين العراق وإيران إلى 5 ملايين زائر سنوياً

وأوضح صالحي أميري أن المبادرة تأتي استجابة لمقترح طرحه العراقي خلال لقائه الأخير بالرئيس الإيراني، مشيراً إلى أن الحجم الحالي لتبادل الزوار يصل إلى نحو 3.6 ملايين سائح عراقي يزورون ، مقابل 3.5 ملايين إيراني يزورون سنوياً.وتسعى الخطة المرتقبة إلى تنويع أنشطة السفر لتتجاوز الطابع الديني التقليدي نحو مجالات أوسع تشمل السياحة العلاجية، والترفيه، والتسوق، والتبادل الثقافي والأكاديمي.