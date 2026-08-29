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بالوثائق.. البنك المركزي العراقي يصدر 10 توجيهات
اقتصاد
2026-08-29 | 06:43
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
1,761 شوهد
السومرية نيوز
– محلي
اصدر
البنك المركزي العراقي
، اليوم السبت، توجيهات للبنوك لمراقبة حركة الأموال وحسابات السياسيين والمسؤولين الحكوميين.
وجاء في وثيقة للبنك المركزي تابعته
السومرية نيوز
، ان " ذلك استند إلى أحكام
قانون مكافحة غسل الأموال
وتمويل الإرهاب رقم (39) لسنة 2015، والضوابط والتعليمات الصادرة بموجبه، وتوصيات
مجموعة العمل المالي
(FATF)، ولا سيما التوصية (12) بشأن الأشخاص المعرضين سياسياً (PEPs)، واستجابة لخطة العمل الخاصة بمجموعة العمل المالي ونظراً إلى ما قد تنطوي عليه هذه الفئة من مخاطر إساءة استغلال السلطة أو النفوذ لتحقيق منافع غير مشروعة، أو إخفاء متحصلات الجرائم الأصلية، يتعين على المؤسسات المالية تطبيق تدابير العناية الواجبة المعززة، وفقاً للمنهج القائم على المخاطر، على الأشخاص المعرضين سياسياً والأشخاص ذوي المخاطر بحكم مناصبهم وأقاربهم حتى الدرجة الثانية، من دون أن يعني تصنيف الشخص بوصفه معرضاً سياسياً افتراض وجود نشاط غير مشروع، وإنما بوصفه مؤشراً يستوجب اتخاذ تدابير رقابية إضافية، بهدف تعزيز كفاءة منظومة الامتثال والحد من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وادناه نص التوجيهات:
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