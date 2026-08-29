بالوثائق.. البنك المركزي العراقي يصدر 10 توجيهات

وجاء في وثيقة للبنك المركزي تابعته ، ان " ذلك استند إلى أحكام وتمويل الإرهاب رقم (39) لسنة 2015، والضوابط والتعليمات الصادرة بموجبه، وتوصيات (FATF)، ولا سيما التوصية (12) بشأن الأشخاص المعرضين سياسياً (PEPs)، واستجابة لخطة العمل الخاصة بمجموعة العمل المالي ونظراً إلى ما قد تنطوي عليه هذه الفئة من مخاطر إساءة استغلال السلطة أو النفوذ لتحقيق منافع غير مشروعة، أو إخفاء متحصلات الجرائم الأصلية، يتعين على المؤسسات المالية تطبيق تدابير العناية الواجبة المعززة، وفقاً للمنهج القائم على المخاطر، على الأشخاص المعرضين سياسياً والأشخاص ذوي المخاطر بحكم مناصبهم وأقاربهم حتى الدرجة الثانية، من دون أن يعني تصنيف الشخص بوصفه معرضاً سياسياً افتراض وجود نشاط غير مشروع، وإنما بوصفه مؤشراً يستوجب اتخاذ تدابير رقابية إضافية، بهدف تعزيز كفاءة منظومة الامتثال والحد من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.وادناه نص التوجيهات: