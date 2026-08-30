بعد الارتفاع.. تحديث جديد لأسعار الذهب في العراق اليوم

وسجل سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل 940 ألف دينار، وبلغ سعر الشراء 936 ألفاً.وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، تراوح سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 بين 970 ألفاً و980 ألف دينار.وتواصل أسعار الذهب العالمية ارتفاعها القياسي، في ظل تزايد ثقة المستثمرين في إقدام الفدرالي الأميركي على خفض الفائدة في سبتمبر، فضلا عن تزايد حالة عدم اليقين الاقتصادي والجيوسياسي، إلى جانب توقعات بخفض أسعار الفائدة الأميركية.