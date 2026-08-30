قائمة شاملة بأسعار الدولار في البورصات العراقية

وسجلت أسعار الصرف في البورصة المحلية، مساء اليوم، المستويات الآتية:: 153,900 دينار لكل 100 دولار.: 153,800 دينار.: 153,900 دينار.: 154,000 دينار.: 154,000 دينار.: 154,000 دينار.: 154,000 دينار.: 154,000 دينار.: 153,900 دينار.أما أسعار الصيرفات، فسجلت:بغداد: 154,100 دينار للبيع و153,750 ديناراً للشراء.أربيل: 153,800 دينار للبيع و153,675 ديناراً للشراء.