للبيع والشراء.. تعرف على أسعار الدولار اليوم في بغداد

وسجلت أسعار الدولار استقراراً صباح اليوم في بورصتي الكفاح والحارثية المركزيتين ببغداد، حيث بلغت 154,000 دينار مقابل كل 100 دولار، وهي السعر نفسه الذي سجلته يوم أمس الأحد.كما استقرت أسعار البيع والشراء في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في ؛ إذ بلغ سعر البيع 154,500 دينار مقابل كل 100 دولار، بينما سجل سعر الشراء 153,500 دينار مقابل 100 دولار.