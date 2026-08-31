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أسعار النفط تقفز بأكثر من 3% عقب ضربات أمريكية جديدة على إيران
اقتصاد
2026-08-31 | 03:35
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
64 شوهد
السومرية نيوز
– اقتصاد
قفزت أسعار النفط بأكثر من 3% -اليوم الاثنين- بعد أن شنت
الولايات المتحدة
هجوما على جزيرة لارك الإيرانية الواقعة قرب
مضيق هرمز
، مما استتبع ردا من
طهران
، وذلك مع دخول الحرب بين البلدين شهرها السابع.
وارتفعت
العقود الآجلة لخام برنت
تسليم نوفمبر/تشرين الثاني 3.01%، لتصل إلى 90.78 دولارا للبرميل، في حين صعدت عقود برنت تسليم ديسمبر/كانون الأول 5.35% وقت كتابة التقرير، وفق بيانات موقع أويل
برايس
ومنصة إنفستينغ دوت كوم.
بينما صعد خام غرب
تكساس
الوسيط الأمريكي 2.84%، لتصل إلى 85.77 دولارا للبرميل.
وقصفت القوات الأمريكية أمس الأحد منصتي إطلاق على جزيرة لارك، في أول غارات أمريكية معروفة على
إيران
منذ أواخر يوليو/تموز الماضي.
وردا على ذلك، ذكرت وسائل إعلام إيرانية -نقلا عن قوات الحرس الثوري- اليوم الاثنين أن
طهران
هاجمت قاعدتين جويتين أمريكيتين في
الأردن
.
ويتجه
خام برنت
وخام غرب تكساس الوسيط إلى تسجيل انخفاضات طفيفة في أغسطس/آب الحالي، بعدما هبطا بأكثر من 4% الأسبوع الماضي، في أول تراجع أسبوعي لهما خلال 3 أسابيع.
وقال الرئيس الأمريكي
دونالد
ترمب في منشور مقتضب على
وسائل التواصل الاجتماعي
إن جزيرة خارك، وهي
مركز الطاقة
في إيران، "تسوى بالأرض" لكن لم تكن هناك أدلة على تعرض الجزيرة لهجوم، كما أن المنشور، المصحوب بمقطع أُنتج بالذكاء الاصطناعي، لم يتضمن تفاصيل إضافية.
ووصلت المفاوضات الرامية إلى إنهاء الحرب إلى طريق مسدود، بينما يعمل وسطاء على فتح
مضيق هرمز
، الذي كان يمر عبره خُمس إمدادات النفط العالمية قبل اندلاع الحرب في نهاية فبراير/شباط الماضي.
وقال رئيس أبحاث الطاقة في "دي بي إس" سوفرو ساركار: "نرى فرصا أكبر لمواجهة محدودة، بدلا من أي تصعيد مستدام في الصراع. وما يستمر في التأثر مع كل جولة تصعيد هو الجداول الزمنية لمعاودة فتح مضيق هرمز".
وأضاف: "كنا نأمل في وقت سابق أن نعود إلى مفاوضات التوصل إلى اتفاق بين
الولايات المتحدة
وإيران بحلول نهاية الربع الثالث، لكن ذلك يبدو أقل احتمالا الآن. لذلك، نتوقع أن تظل أسعار النفط ضمن نطاق 85-95 دولارا للبرميل ما لم تتضح الصورة أكثر بشأن الوضع في مضيق هرمز".
وأظهرت بيانات الشحن اليوم الاثنين أن عدد سفن السلع المرئية التي عبرت المضيق خلال مطلع الأسبوع انخفض إلى 5 سفن يوميا، في انعكاس لحذر الشركات القلقة من تعرض السفن لهجمات.
وذكرت
هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية
أمس الأحد أن ناقلة نفط جرى استهدافها بمقذوف في أثناء إبحارها إلى داخل مضيق هرمز يوم السبت.
وقال
وزير الخزانة
الأمريكي سكوت بيسنت لرويترز أمس الأحد إن الولايات المتحدة ستفرض على الأرجح عقوبات ثانوية جديدة على إيران أسبوعيا.
وقال
ترامب
أمس الأحد إن النفط الذي سيتوفر نتيجة اتفاق أبرم مؤخرا مع فنزويلا سيستخدم لإعادة ملء احتياطي النفط الإستراتيجي الأمريكي الذي انخفض إلى قرب أدنى مستوى له منذ 44 عاما.
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