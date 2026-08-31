بالأرقام والدول.. تفاصيل تصدير العراق 21 مليون برميل من زيت الوقود عبر سوريا

وبحسب بيانات وحدة أبحاث الطاقة (مقرّها واشنطن)، بلغ إجمالي صادرات زيت الوقود العراقي المنقول عبر 21.4 مليون برميل خلال المدة من مارس/آذار حتى نهاية أغسطس/آب 2026.وتأتي هذه الخطوة في إطار مساعي الحثيثة للبحث عن ممرات بديلة لتصدير شحناتها في ظل تعطّل الملاحة عبر -الشريان الرئيس لتجارة البلاد البحرية-، الذي وضع قطاع الطاقة أمام تحديات غير مسبوقة.وجاء تدفق زيت الوقود العراقي برًا عبر الأراضي السورية عقب تعاقد "سومو" على نقل نحو 650 ألف طن شهريًا (ما يعادل 4.7 مليون برميل) للتخزين في مصفاة بانياس، بغرض إعادة تصديرها إلى الأسواق الخارجية.صادرات زيت الوقود العراقي عبر سورياشهدت شحنات صادرات زيت الوقود العراقي عبر سوريا صعودًا متسارعًا وتدريجيًا طوال المدة من مارس/آذار حتى نهاية أغسطس/آب 2026، وفقًا لما توضحه البيانات الآتية:مارس/آذار: 0.254 مليون برميل.أبريل/نيسان: 0.686 مليون برميل.مايو/أيار: 3.86 مليون برميل.يونيو/حزيران: 5 ملايين برميل.يوليو/تموز: 5.65 مليون برميل.أغسطس/آب: 5.91 مليون برميل.وتعكس الأرقام السابقة البداية التدريجية لعمليات التصدير خلال شهري مارس/آذار وأبريل/نيسان مع بدء تفعيل مسارات ، قبل أن تشهد الشحنات قفزة ضخمة ومتسارعة بداية من مايو/أيار، متجاوزة حاجز 3.8 مليون برميل.وواصلت الصادرات مسارها الصاعد لتسجل ذروتها في شهر أغسطس/آب عند نحو 5.91 مليون برميل، بحسب بيانات وحدة أبحاث الطاقة.الدول المستقبلة لصادرات زيت الوقود العراقي عبر سورياتوضح بيانات وحدة أبحاث الطاقة أن 15 دولة استقبلت صادرات زيت الوقود العراقي عبر سوريا منذ اشتعال حرب في مارس/آذار الماضي حتى أغسطس/آب، وتوضح القائمة الآتية أكبر 5 دول مستوردة:إسبانيا: 3.81 مليون برميل.هولندا: 2.54 مليون برميل.مصر: 2.17 مليون برميل.: 2.16 مليون برميل.: 1.82 مليون برميل.وتكشف البيانات عن انفراد إسبانيا بتسلم الشحنات المبكرة خلال شهري مارس/آذار وأبريل/نيسان، لتكون بمثابة المحطة الأولى للممر البري، قبل أن تتوسع رقعة الوجهات لتشمل أسواقًا أخرى بداية من مايو/أيار.وبلغ إجمالي ما استوردته إسبانيا منذ مارس/آذار حتى أغسطس/آب أكثر من 3.8 مليون برميل، لتتصدر قائمة أكبر الدول المستوردة لزيت الوقود العراقي عبر سوريا.في المركز الثاني جاءت هولندا، بكمية واردات بلغت 2.54 مليون برميل خلال الأشهر الـ6 بدءًا من مارس/آذار الماضي، وجاءت أكبر شحناتها في شهر مايو/أيار بمعدل تخطى المليون برميل.في حين جاءت مصر في صدارة الوجهات العربية المستوردة لزيت الوقود العراقي بإجمالي يتجاوز مليوني برميل، وظهرت شحناتها الكبرى بوضوح في شهر أغسطس/آب بمعدل 1.35 مليون برميل، تزامنًا مع ذروة الطلب على الكهرباء خلال الصيف.كما استوردت الجنوبية نحو 2.16 مليون برميل، وتركزت الشحنات التي استقبلتها في أشهر يونيو/حزيران، ويوليو/تموز، وأغسطس/آب.وخامسًا في القائمة، حلت الصين بواردات بلغت 1.82 مليون برميل خلال المدة المرصودة، وجاءت أكبر شحناتها في شهر أغسطس/آب بمعدل يتجاوز المليون برميل.ومن بين الدول المستوردة لزيت الوقود العراقي، جاءت وتركيا والسعودية والولايات المتحدة، وفقًا لما يوضحه الرسم البياني الآتي: