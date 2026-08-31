الاحتياطي الأمريكي من النفط يتراجع إلى أدنى مستوى منذ 44 عاماً

ويمثل ذلك أدنى مستوى للاحتياطيات الاستراتيجية الأمريكية من النفط منذ 19 تشرين الثاني عام 1982، عندما وصل حجمها إلى 286.198 مليون برميل.ويأتي ذلك على خلفية استمرار النزاع بين وإيران، الذي أدى إلى تقلص توريدات النفط إلى السوق العالمية بسبب إغلاق الذي كانت تمر عبره نحو 25% من التوريدات قبل الحرب على .وفي هذا السياق أعلن الرئيس الأمريكي عن عقد "أكبر صفقة" نفطية مع فنزويلا، من المتوقع أن تسيطر بنتيجتها الولايات المتحدة على أكثر من 65 مليار برميل من النفط في المكامن المكتشفة في فنزويلا.