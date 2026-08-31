لا تغير في الدولار.. اليكم الأسعار

– اقتصادي

استقرت أسعار صرف الدولار امام الدينار العراقي في التعاملات المسائية لليوم الاثنين.

وبلغ سعر البيع 154500 دينار مقابل 100 دولار.

بينما سجل سعر الشراء 153500 دينار مقابل 100 دولار.

