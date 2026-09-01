ارتفاع أسعار النفط أكثر من 4٪؜

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، أكثر من 4٪؜ بعد تجدد قصف أمريكي على .

وقالت وسائل إعلام دولية، " أكثر من 4٪؜ وبرنت يتجاوز 94 دولارا للبرميل". وكانت أعلنت، اليوم الثلاثاء، شن ضربات على أهداف تابعة للحرس الثوري داخل .