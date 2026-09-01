أسعار خام برنت تكسر حاجز الـ97 دولارا للمرة الأولى منذ تموز

كسرت أسعار النفط اليوم الثلاثاء، حاجز الـ97 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ 24 تموز الماضي، على خلفية التصعيد في .





بينما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب الوسيط لشهر أكتوبر بنسبة 3.64% لتصل إلى 90.38 دولارا أمريكيا. وارتفع سعر لشهر بنسبة 3.26% عن سعر الإغلاق السابق ليصل إلى 97.317 دولارا أمريكيا.بينما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب الوسيط لشهر أكتوبر بنسبة 3.64% لتصل إلى 90.38 دولارا أمريكيا.

ويأتي هذا عقب هجوم أمريكي جديد على مساء اليوم الثلاثاء، في ظل تصعيد متواصل بين وطهران، بدأ باستهداف القوات الأمريكية جزيرة "لارك" الإيرانية، ليل الأحد، بعدما قالت واشنطن إنها رصدت منصات إطلاق تستعد لإطلاق صواريخ محملة بألغام بحرية.