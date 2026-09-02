بالوثيقة.. البنك المركزي يعلن فرض الوصاية على مصرف الطيف الاسلامي

وجاء في وثيقة من البنك المركزي وتابعته ، انه "استنادًا إلى قرار هذا البنك رقم (130) لسنة 2026، تقرر الآتي:-فرض الوصاية على للاستثمار والتمويل استناداً الى احكام المادة (59) من رقم (94) لسنة 2004 (المعدل) نظراً لثبوت وجود مخالفات جسيمة اثرت على المركز المالي للمصرف واموال المودعين.-تعيين حمد وصيا على المصرف لمدة (18) شهرا.