استقرار منذ الصباح.. اسعار الدولار في محال الصيرفة بالأسواق المحلية

– اقتصادي

استقرت أسعار صرف الدولار امام الدينار العراقي خلال التعاملات المسائية لليوم الأربعاء.

وبلغت أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية 155,000 دينار مقابل 100 دولار.

بينما سجل سعر الشراء 154,000 دينار مقابل 100 دولار.

