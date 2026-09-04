وقال بيرول للصحفيين خلال عرض تقرير حول وضع سياسة في إسطنبول: "قبل 5 سنوات فقط، كان لدينا شريانان رئيسيان لإمدادات : خطوط أنابيب الغاز من غرب إلى أوروبا، ومضيق هرمز الذي كانت يتدفق عبره النفط والغاز والأسمدة من . أما الآن، فقد توقف هذان الشريانان عن العمل، مما أدى إلى صدمة هائلة في الأسواق العالمية، والتي تؤثر ببطء ولكن بثبات على ".

وأشار إلى أن أسعار الطاقة ارتفعت، وأن العديد من الدول قامت بمراجعة سياساتها واستراتيجياتها في مجال الطاقة، بالإضافة إلى قائمة شركائها.

وأعرب بيرول عن ثقته في أن سوقا جديدة للطاقة تتشكل حاليا.

وصرح وزير الطاقة التركي في أغسطس بأن تطلب من أي نوع من الغاز غير الروسي، في ظل نقص الغاز. مشيرا إلى أن أوروبا وضعت نفسها في موقف صعب برفضها الغاز الروسي.

ووافق في يناير الماضي على بيان بشأن التخلص التدريجي من واردات الغاز الطبيعي المسال الروسي وغاز الأنابيب.

وأكدت سابقا أن الغرب ارتكب خطأ فادحا برفضه شراء موارد الطاقة من روسيا، حيث سيقع في تبعية جديدة وأقوى بسبب ارتفاع الأسعار، أما أولئك الذين رفضوا النفط والغاز الروسي فيشترون وسيظلون يشترون النفط والغاز الروسي من خلال الوسطاء بسعر أعلى.