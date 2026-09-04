وقال بيرول للصحفيين خلال عرض تقرير حول وضع سياسة الطاقة التركية في إسطنبول: "قبل 5 سنوات فقط، كان لدينا شريانان رئيسيان لإمدادات الطاقة العالمية: خطوط أنابيب الغاز من غرب سيبيريا إلى أوروبا، ومضيق هرمز الذي كانت يتدفق عبره النفط والغاز والأسمدة من آسيا. أما الآن، فقد توقف هذان الشريانان عن العمل، مما أدى إلى صدمة هائلة في الأسواق العالمية، والتي تؤثر ببطء ولكن بثبات على الاقتصاد الدولي".
وأشار إلى أن أسعار الطاقة ارتفعت، وأن العديد من الدول قامت بمراجعة سياساتها واستراتيجياتها في مجال الطاقة، بالإضافة إلى قائمة شركائها.
وأعرب بيرول عن ثقته في أن سوقا جديدة للطاقة تتشكل حاليا.
وصرح وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار في أغسطس بأن الدول الأوروبية تطلب من تركيا أي نوع من الغاز غير الروسي، في ظل نقص الغاز. مشيرا إلى أن أوروبا وضعت نفسها في موقف صعب برفضها الغاز الروسي.
ووافق مجلس الاتحاد الأوروبي في يناير الماضي على بيان بشأن التخلص التدريجي من واردات الغاز الطبيعي المسال الروسي وغاز الأنابيب.
وأكدت روسيا سابقا أن الغرب ارتكب خطأ فادحا برفضه شراء موارد الطاقة من روسيا، حيث سيقع في تبعية جديدة وأقوى بسبب ارتفاع الأسعار، أما أولئك الذين رفضوا النفط والغاز الروسي فيشترون وسيظلون يشترون النفط والغاز الروسي من خلال الوسطاء بسعر أعلى.