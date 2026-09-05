توقعات بهبوط النفط إلى 40 دولارا

وقال بيسنت، في مقابلة تلفزيونية، إن انتهاء التوترات سيؤدي إلى تدفق كميات إضافية من الخام إلى الأسواق، ما يرجح نشوء فائض كبير في المعروض يضغط على الأسعار.وأضاف أن تراجع أسعار الطاقة من شأنه أن يخفف الضغوط التضخمية ويؤدي إلى انخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية، التي ارتفعت في الآونة الأخيرة بفعل المخاوف من تداعيات على تكاليف الاقتراض.وتأتي توقعات بيسنت في وقت تواصل فيه أسعار الخام صعودها بسبب المخاطر المحيطة بإمدادات الطاقة والملاحة عبر ، إذ استقر قرب 95.62 دولارا للبرميل، بعد أن لامس 97.60 دولارا خلال الأسبوع، فيما جرى تداول خام غرب الوسيط قرب 91.22 دولارا.وفي أسواق المال، ارتفع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى نطاق بين 4.79 و4.82 بالمئة، بينما تراجع الذهب الفوري 1.1 بالمئة إلى 4419.09 دولارا للأوقية، متأثرا بارتفاع العوائد وقوة الدولار.وترتبط توقعات بيسنت بانحسار علاوة المخاطر الجيوسياسية في سوق النفط، فيما يظل تحققها مرهونا بمسار الصراع وعودة تدفقات الإمدادات والملاحة إلى طبيعتها.