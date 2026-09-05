تحديث أسعار الذهب العراقي والأجنبي في محال الصاغة ببغداد

وسجلت أسعار الذهب في أسواق الجملة بشارع النهر صباح اليوم سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي عند 970 ألف دينار، وسعر الشراء عند 966 ألفاً، وهي نفس الأسعار التي سجلتها يوم الخميس الماضي.أما سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي فقد سجل 940 ألف دينار، فيما بلغ سعر الشراء 936 ألف دينار.وفي محال الصاغة، تراوح سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 بين 970 ألفاً و980 ألف دينار، فيما تراوح سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 940 ألفاً و950 ألف دينار.