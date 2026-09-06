العراق يستأنف تصدير النفط إلى أميركا بعد هبوطها إلى "الصفر"

ووفقاً للبيانات الصادرة عن الإدارة، حلّ في المرتبة التاسعة ضمن قائمة أكبر موردي النفط الخام إلى خلال تلك الفترة، في حين واصلت كندا إحكام سيطرتها المطلقة على صدارة القائمة وبفارق شاسع عن بقية الموردين، بمعدل توريد بلغ 4.011 ملايين برميل يومياً.وجاءت فنزويلا في المرتبة الثانية بمعدل 598 ألف برميل يومياً، تلتها في المركز الثالث بـ 379 ألف برميل يومياً، ثم رابعاً بـ 210 آلاف برميل، أعقبتها في المرتبة الخامسة بمعدل 137 ألف برميل يومياً.وجاءت المراتب من السادسة إلى العاشرة على النحو الآتي:(المرتبة السادسة): 111 ألف برميل يومياً.الإكوادور (المرتبة السابعة): 101 ألف برميل يومياً.نيجيريا (المرتبة الثامنة): 71 ألف برميل يومياً.العراق (المرتبة التاسعة): 38 ألف برميل يومياً.ليبيا (المرتبة العاشرة): 1,000 برميل يومياً.وتعكس هذه الأرقام استمرار اعتماد الأميركية بشكل شبه كامل على الإمدادات الكندية لسد النسبة الأكبر من احتياجاتها من النفط الخام المستورد، مقارنةً بأحجام متواضعة ومتفاوتة قادمة من بقية الدول المنتجة حول العالم.