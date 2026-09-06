أسعار الذهب العراقي والأجنبي في أسواق بغداد

وبلغ سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي في أسواق الجملة بشارع النهر 970 ألف دينار، فيما سجل سعر الشراء 966 ألف دينار.وفي المقابل، سجل سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي 940 ألف دينار، في حين بلغ سعر الشراء 936 ألف دينار.أما في محال الصاغة والأسواق التجزئة، فقد تراوح سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 بين 970 ألفاً و980 ألف دينار، بينما تراوح سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 940 ألفاً و950 ألف دينار.