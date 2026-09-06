العراق ضمن الدول السبع.. أوبك+ تثبت حصص إنتاج النفط لشهر تشرين الأول

وبحسب القرار، تبلغ حصة من إنتاج النفط في أكتوبر 2026 نحو 4.431 ملايين برميل يومياً، فيما تصل حصة إلى 10.478 ملايين برميل، وروسيا إلى 9.949 ملايين برميل يومياً.وتضم المجموعة إلى جانب العراق كلاً من والسعودية والكويت وكازاخستان وسلطنة عُمان والجزائر.وبلغ إجمالي حصص الدول السبع في تشرين الاول نحو 31.01 مليون برميل يومياً، دون احتساب الكميات المرتبطة بالتعويض عن تجاوزات سابقة في الإنتاج.وأكدت الدول السبع التزامها بالامتثال الكامل لاتفاق التعاون، فيما من المقرر أن تعقد اجتماعها المقبل في 4 تشرين الأول لمتابعة تطورات سوق النفط.