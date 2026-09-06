الدولار يقفز في بغداد مع إغلاق تداولات الأحد

سجلت أسعار صرف الدولار الأميركي أمام الدينار العراقي قفزة مساء اليوم الأحد، في أسواق العاصمة وأربيل، مع إغلاق التداولات.



سعر البيع: 156,250 دينارًا مقابل 100 دولار

سعر الشراء: 155,250 دينارًا مقابل 100 دولار.





سعر البيع: 155,250 ديناراً لكل 100 دولار

سعر الشراء: 155,200 دينار مقابل 100 دولار.

سعر البيع: 156,250 دينارًا مقابل 100 دولارسعر الشراء: 155,250 دينارًا مقابل 100 دولار.سعر البيع: 155,250 ديناراً لكل 100 دولارسعر الشراء: 155,200 دينار مقابل 100 دولار.