النفط يرتفع مع تزايد القلق من اضطراب طويل الأمد

وبحلول الساعة 09:41 بتوقيت ، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب الوسيط" لشهر أكتوبر المقبل بنسبة 1.25% إلى 92.62 دولار للبرميل.فيما صعدت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج " " لشهر المقبل بنسبة 1.26% إلى 97.49 دولار للبرميل، بحسب ما أظهرته التداولات.ويوم أمس، حذرت "غولدمان ساكس" من أن النفط قد يقفز إلى 120 دولارا للبرميل إذا تصاعدت الهجمات على السفن في الشرق الأوسط، مرجحة مكاسب للغاز الطبيعي والديزل.