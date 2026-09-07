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أسعار النفط تقفز وتقترب من الـ100 دولار
اقتصاد
2026-09-07 | 13:04
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
181 شوهد
السومرية نيوز
– اقتصادي
قفزت أسعار النفط العالمية اليوم الاثنين، بنسبة تتراوح بين 1.7% و2%، مع تصاعد المخاوف من اضطراب طويل الأمد في إمدادات الشرق الأوسط، جراء الهجمات على السفن في
مضيق هرمز
.
وبحسب بيانات التداول، ارتفع سعر
العقود الآجلة لخام برنت
لشهر تشرين الثاني بنسبة 1.73% ليصل إلى 97.95 دولارا للبرميل، متجاوزا حاجز 98 دولارا للمرة الأولى منذ 24 تموز الماضي. كما صعدت العقود الآجلة لخام غرب
تكساس
الوسيط لشهر أكتوبر بنسبة 1.91% إلى 93.23 دولار للبرميل.
جاء هذا الصعود بعد أن أعلنت
القيادة المركزية الأمريكية
أن قواتها استهدفت يوم السبت ثلاث ناقلات نفط إيرانية، بينها ناقلة قبالة جزيرة خارك، المركز الرئيسي لتصدير النفط الإيراني، وذلك ردا على هجمات شنها
الحرس الثوري
الإيراني على سفن حربية أمريكية في المنطقة.
في المقابل، أعلنت بحرية الحرس الثوري أنها استهدفت ثلاث ناقلات نفط كانت تسلك مسارات غير مصرح بها في المضيق، إضافة إلى ثلاث سفن أمريكية في مناطق مختلفة.
ووصفت شركة "ماريسكس" المتخصصة في المعلومات البحرية الهجمات بأنها تمثل "تصعيدا كبيرا في الصراع البحري"، مؤكدة أن "الناقلات التجارية باتت تُستخدم عمداً كأدوات للضغط الاقتصادي المتبادل".
وأظهرت بيانات شركة "كبلر" أن المتوسط اليومي لعبور سفن السلع الأولية من
مضيق هرمز
بلغ 10 سفن خلال الأيام العشرة الماضية، وهو أدنى مستوى منذ ايار الماضي.
كما أشارت بيانات مجموعة بورصات
لندن
إلى أن ناقلة تحمل منتجات نفطية مكررة حاولت مغادرة المضيق لكنها أُجبرت على العودة.
ويُعد مضيق هرمز ممرا حيويا للنفط، إذ كان يمر عبره نحو خمس إمدادات النفط العالمية قبل اندلاع الحرب.
وقد سجل
خام برنت
مكاسب أسبوعية بلغت 7.8% الأسبوع الماضي، فيما كسب خام غرب تكساس الوسيط نحو 10%.
ويتوقع محللو بنك "إيه إن زد" أن تظل الصادرات مقيدة حتى نهاية عام 2026، مع إعادة فتح تدريجية في أواخر الربع الرابع، على ألا تعود مستويات التدفق إلى ما كانت عليه قبل الحرب حتى أواخر الربع الأول أو أوائل الربع الثاني من عام 2027 .
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