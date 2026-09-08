أسعار النفط تلامس الـ100 دولار للبرميل

إلى نحو 99 دولاراً للبرميل، فيما ارتفع خام غرب الوسيط إلى أكثر من 94 دولاراً، مع تزايد المخاوف بشأن استمرار الاضطرابات التي قد تؤثر في تدفقات النفط وحركة الملاحة في المنطقة.وتسببت الهجمات على عدد من منشآت ومرافق في اندلاع حرائق وتوقف بعض العمليات مؤقتاً، بحسب ، فيما أسفرت الهجمات على مدن جنوب المملكة عن إصابة 73 شخصاً.