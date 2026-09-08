الدولار يواصل الارتفاع ويسجل سعراً جديداً في البورصة العراقية

سجلت أسعار صرف الدولار الأميركي أمام الدينار العراقي، مساء الثلاثاء، ارتفاعاً في أسواق العاصمة وأربيل مع الإغلاق.



سعر البيع: 156750 ديناراً مقابل 100 دولار

سعر الشراء: 155750 ديناراً مقابل 100 دولار





سعر البيع: 155850 ديناراً لكل 100 دولار

سعر الشراء: 155800 دينار لكل 100 دولار

سعر البيع: 156750 ديناراً مقابل 100 دولارسعر الشراء: 155750 ديناراً مقابل 100 دولارسعر البيع: 155850 ديناراً لكل 100 دولارسعر الشراء: 155800 دينار لكل 100 دولار