وزير النفط يعلن تعافي عمليات التصدير في العراق

وقالت في بيان ورد لـ ، ان " ترأس، اليوم الثلاثاء، اجتماع خلية الأزمة لمناقشة عمليات الانتاج النفطي، والتصدير، وإنتاج وتجهيز المشتقات النفطية"، مبينا ان "الاجتماع حضره وكلاء الوزارة، والمستشارون، والمدراء العامون لشركات ودوائر الوزارة".واكد الوزير "ضرورة متابعة استقرار وانسيابية تجهيز مادة البنزين للمواطنين من قبل المدراء العامين المعنيين"، مشدداً "بعدم السماح بحدوث اي خلل، او نقص في عمليات التجهيز مستقبلاً، وضرورة مراقبة الاستهلاك والاحتياج الفعلي".واشار الوزير إلى "اهمية استنفار كافة الجهود والإمكانات، لإكمال المشاريع لديمومة الانتاج، وزيادة معدلاته، لدعم "، لافتا الى ان "عمليات التصدير تعافت في ، ووصلنا إلى مراحل مهمة، بالرغم من الأزمات في المنطقة المحيطة".وتم في الاجتماع مناقشة الموضوعات الواردة في جدول الأعمال لاتخاذ القرارات المهمة بشأنها.