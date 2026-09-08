الاحتياطي النفطي الأمريكي يهبط إلى أدنى مستوى منذ 44 عاماً

وبوصوله لهذه الكمية، يسجل الاحتياطي الاستراتيجي أدنى مستوى له منذ 1982، عندما بلغ المؤشر 284.906 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 5 نوفمبر من ذاك العام.ويمثل هذا المستوى استمرارا للنزيف الحاد في المخزونات الاستراتيجية، التي كانت تبلغ حوالي 415 مليون برميل قبل شن الحرب الأمريكية على في أواخر فبراير الماضي، والتي تسببت في إغلاق وتعطل نحو 20 مليون برميل يوميا من إمدادات النفط والمنتجات النفطية.ونفذت عملية سحب غير مسبوقة بلغت 172 مليون برميل ضمن برنامج استمر نحو 120 يوما لتعويض النقص الحاد في الإمدادات وامتصاص الصدمة السعرية في الأسواق العالمية.