ارتفاع أسعار الذهب العراقي والأجنبي في بغداد

وسجلت أسعار الذهب في أسواق الجملة بشارع النهر في ، صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي بلغ 973 ألف دينار، وسعر شراء بلغ 969 ألف دينار، مقارنة بـ 965 ألف دينار للبيع يوم أمس الثلاثاء.فيما سجل سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي 943 ألف دينار، وسعر الشراء 939 ألف دينار.أما في محال الصاغة، فتراوح سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 بين 975 ألف دينار و985 ألف دينار، فيما تراوح سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 945 ألف دينار و955 ألف دينار.