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رواتب وتعيينات وترقيات.. كشف تفاصيل تقرير إقليم كردستان المالي المرفوع لبغداد

اقتصاد

2026-09-09 | 05:51
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
رواتب وتعيينات وترقيات.. كشف تفاصيل تقرير إقليم كردستان المالي المرفوع لبغداد
389 شوهد

السومرية نيوز – اقتصاد

سلّم الوفد الفني لحكومة إقليم كردستان في العاصمة بغداد، تقريراً رسمياً مفصلاً إلى وزارة المالية الاتحادية، استعرض خلاله مجمل الاستحقاقات والاحتياجات المالية للإقليم المطلوب إدراجها ضمن مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2027.

وعقد الوفد الكردستاني رفيع المستوى سلسلة اجتماعات مع وزير المالية الاتحادي، كاشفاً عن تفاصيل النفقات العامة، وفاتورة الرواتب، والترقيات، والتسويات التقاعدية، والمشاريع الخدمية، حيث بلغ إجمالي المطالب المخصصة لـ النفقات التشغيلية وحدها 22.6 تريليون دينار عراقي، وذلك بمعزل عن الموازنة الاستثمارية وحصة الإقليم من النفقات السيادية والحاكمة.

وجاءت تفاصيل التقرير والبيانات المالية على النحو الآتي:
1. فاتورة رواتب الموظفين والتعيينات (11.7 تريليون دينار)
طالب الإقليم بتخصيص 11.7 تريليون دينار لرواتب موظفي القطاع العام لعام 2027، مقارنة بـ 9.5 تريليونات دينار كانت مخصصة في موازنة عام 2025. وعزا التقرير هذه الزيادة إلى إدراج استحقاقات قانونية ووظيفية ملحة، أبرزها:
علاوات وترقيات الموظفين: رصد 980 مليار دينار لاستئناف الترقيات المتوقفة.
مطابقة رواتب البيشمركة: تخصيص 450 مليار دينار لمساواة رواتب ومخصصات قوات البيشمركة، والزيرفاني، وقوات الدفاع والطوارئ بنسبة 100% مع أقرانهم في الأجهزة الأمنية والعسكرية الاتحادية.
التعيينات الجديدة وفق القوانين النافذة:
14.5 مليار دينار لتعيين 16,256 من الخريجين الأوائل في الجامعات والمعاهد.
80 مليار دينار لتعيين 12 ألفاً من ذوي المهن الطبية والصحية.
43.2 مليار دينار لتعيين 4,413 خريجاً من كليات الصيدلة وطب الأسنان.

21 مليار دينار لتوظيف 1,424 طبيباً من خريجي كليات الطب العام.
12 مليار دينار لتعيين 800 شخص من حملة الشهادات العليا (الماجستير والدكتوراه).
إعادة الموظفين: تخصيص 112 مليار دينار لإعادة 7,474 موظفاً إلى وظائفهم ممن كانوا يتمتعون بإجازات بدون راتب.

2. التقاعد وشبكة الرعاية الاجتماعية (6.1 تريليون دينار)
ارتفعت مطالب الإقليم في ملف الحماية الاجتماعية والتقاعد إلى 6.1 تريليون دينار (مقارنة بـ 3.2 تريليون في 2025)، وتوزعت كالتالي:
تريليون دينار: لتغطية زيادة رواتب المتقاعدين بمبلغ 100 ألف دينار لمن تقل رواتبهم عن مليون دينار، وفق تعديلات قانون التقاعد الموحد.
679 مليار دينار: لتغطية الرواتب التقاعدية للمحالين الجدد إلى التقاعد خلال عامي 2026 و2027.
435 مليار دينار: لزيادة رواتب ومستحقات ذوي الشهداء والمؤنفلين.
35.4 مليار دينار: لتسوية مستحقات 13,614 متقاعداً جديداً لم تصرف رواتبهم منذ عام 2025.
165 مليار دينار: لدعم 58 ألف أسرة متعففة مشمولة بشبكة الرعاية الاجتماعية.
24 مليار دينار: لتأمين رواتب ومستلزمات 13,120 شخصاً من ذوي الاحتياجات الخاصة.

3. النفقات الخدمية وقطاع الطاقة (4.1 تريليون دينار)
حددت مسودة الإقليم مبلغ 4.1 تريليون دينار لتغطية نفقات السلع والخدمات والمستلزمات التشغيلية للدوائر؛ حيث خُصص النصيب الأكبر منها لقطاع الطاقة والكهرباء (شراء الوقود، صيانة المحطات، تمويل إنتاج الطاقة، وتسديد مستحقات وديون الشركات الاستثمارية المولدة للكهرباء). كما يشمل المبلغ توفير الأدوية والمستلزمات الطبية للمستشفيات، والمستلزمات المدرسية والجامعية، ونفقات إطعام نزلاء السجون والمرضى الراقدين.

4. المنح والإعانات الاجتماعية (708 مليارات دينار)
تضمنت المسودة زيادة بند المنح والدعم الحكومي إلى 708 مليارات دينار (مقارنة بـ 449 ملياراً في 2025):
200 مليار دينار: مخصصة لأكثر من 27 ألف سجين سياسي وضحايا الأسلحة الكيمياوية. المبلغ المتبقي: رُصد لدعم الجامعات الحكومية، وتمويل برامج البحث العلمي، ومساندة منظمات المجتمع المدني الفاعلة.
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