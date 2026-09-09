ترامب يهدد بشن هجمات إضافية ضد إيران ويحدد موعد انتهاء الحرب

وقال في كلمة له، "أسعار النفط ستنخفض بشكل كبير بعد الانتخابات النصفية الأمريكية".

وفي شأن آخر، قال ترامب "الاتصال مع كان جيدا وهو يريد التوصل لاتفاق بشأن أوكرانيا"، مضيفا "بوتين وزيلنسكي سئما من القتال ويمكن أن يعقدا اجتماعا ثنائيا".

وحول ، كشف ترامب سنشن هجمات إضافية ضد إيران"، معرباً عن اعتقاده أن "حرب إيران ستنتهي مباشرة بعد الانتخابات النصفية".

وأضاف ترامب "لا نسعى لاتفاق مع إيران الآن وقد تحدث مفاوضات".

الى ذلك قال الرئيس الأمريكي "سوف أتحدث مع الإسرائيليين بشأن العقوبات المتعلقة بالضفة الغربية والمستوطنات".