أسعار الغاز في أوروبا ترتفع بنحو 5%

وصعدت العقود الآجلة للغاز لشهر أكتوبر، وفق مؤشر " إف" الهولندي، عند افتتاح التداولات إلى 937.7 دولار لكل ألف متر مكعب، بزيادة 2.9%.وخلال الجلسة، بلغ السعر أدنى مستوى له عند 921.1 دولار، مرتفعا 1.1%، فيما سجل أعلى مستوى عند 967.9 دولار، بزيادة 6.2%، وبلغ السعر 954.9 دولار لكل ألف متر مكعب، مرتفعا 4.8% مقارنة بسعر التسوية في جلسة التداول السابقة البالغ 911.5 دولار.وتجاوزت أسعار الغاز في أوروبا خلال تعاملات الأربعاء مستوى 950 دولارا لكل ألف متر مكعب للمرة الأولى منذ 23 2022، في ظل استمرار حالة التقلب في أسواق الطاقة على خلفية التوترات في الشرق الأوسط.وكان الصراع في المنطقة قد أسهم في ارتفاع أسعار الغاز الأوروبية بشكل ملحوظ، إذ قفز متوسط الأسعار في الأسواق الفورية خلال مارس بنحو 60% مقارنة بشهر فبراير، متجاوزا 600 دولار لكل ألف متر مكعب.